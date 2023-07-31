Выручка "Мать и дитя" во II квартале выросла на 11,4%

Этот показатель составил 6,6 млрд рублей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Выручка ГК "Мать и дитя" (MD Medical) в II квартале 2023 года выросла на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

За I полугодие выручка увеличилась на 5,7% - до 12,9 млрд рублей. Сопоставимая выручка группы в II квартале выросла на 10,8%.

Выручка московских госпиталей увеличилась на 7,6% - до 3,1 млрд рублей, региональных госпиталей - на 14,8%, до 1,9 млрд рублей. Выручка амбулаторных клиник в Москве и Московской области выросла на 7,2% - до 719 млн рублей, в регионах - на 22,1%, до 930 млн рублей. Количество амбулаторных посещений в II квартале увеличилось на 9% - до 505,9 тыс.

Выручка московских госпиталей группы в I полугодии снизилась на 2,6%, до 6,2 млрд рублей, в связи с сокращением объема предоставляемых услуг по диагностике и лечению COVID-19 в I квартале 2023 года, а также снижением количества принятых родов в Москве в условиях общего негативного тренда рождаемости в России. Выручка региональных госпиталей увеличилась на 14,6% - до 3,5 млрд рублей. Выручка амбулаторных клиник в Москве и Московской области увеличилась на 6,2% - до 1,4 млрд рублей, клиник в регионах - на 22,6%, до 1,8 млрд рублей. Количество амбулаторных посещений увеличилось на 8,4% - до 991,9 тыс.

Долг группы, полностью представленный обязательствами по аренде и лизингу, по состоянию на 30 июня 2023 года увеличился на 18 млн рублей по сравнению с 31 марта 2023 года - до 641 млн руб. Общий объем капитальных затрат в II квартале 2023 года существенно вырос и достиг 1,8 млрд рублей. Основную долю капитальных затрат составляет госпитальный сегмент (99,2%), в то время как на долю расходов на строительство новых клиник и текущий ремонт приходится 0,8% от общего объема затрат.

ГК MD Medical является одним из лидеров на российском рынке частных медицинских услуг. Сегодня компания объединяет 49 медицинских учреждений, в том числе 10 многопрофильных госпиталей и 39 амбулаторных клиник с присутствием на территории 26 регионов России. В 2022 году выручка группы составила 25,2 млрд рублей, EBITDA - 7,9 млрд рублей. Глобальные депозитарные расписки компании торгуются на Московской бирже.