В Приморье продажи продуктов из Белоруссии увеличатся на треть в 2023 году

Глава региона Олег Кожемяко также сообщил, что за три года край приобрел в Белоруссии 560 единиц техники

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. Объем продаж белорусских продуктов в Приморском крае в 2023 году увеличится на треть - до 3 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава региона Олег Кожемяко.

"Мы видим рост оборота по поставкам из Белоруссии техники, продуктов питания, которые востребованы на приморском рынке и во многом замещают те продукты, которые шли из-за рубежа. Наши торговые сети активно используют высокое качество товаров белорусских производителей - мясных, молочных продуктов. Объем продаж пищевой продукции из Белоруссии в 2022 году вырос в Приморье вдвое и превысил 2 млрд рублей, а по итогам 2023 года мы ожидаем увеличения объема реализации до 3 млрд рублей", - сказал Кожемяко.

Он добавил, что за три года, с 2020 по 2023 год, регион приобрел в Белоруссии 560 единиц техники - транспорт для коммунальных служб, пожарной безопасности автобусы для спортсменов. "Кроме того, мы работаем по белорусским сельскохозяйственным технологиям, в том числе по выращиванию картофеля, семеноводству. В регионе открыта площадка для реализации белорусской агротехники", - добавил губернатор, уточнив, что регион отправляет в Белоруссию борную кислоту для изготовления стекловолокна, а также рыбу.

"Также, мы прорабатываем вопросы по организации общедоступных туристических маршрутов. Сложности сейчас объективные - перед [Восточным экономическим] форумом и в высокий туристический сезон транспортная сеть в нашем направлении загружена. Но как только она чуть разгрузится, мы попробуем организовать с Белоруссией один чартерный рейс. Посмотрим, насколько он будет востребован. Вопрос находится в проработке у нас и на согласовании у "Аэрофлота", Росавиации и у белорусских авиалиний", - обозначил глава региона.