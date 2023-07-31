На Луганской ТЭС восстановили четыре энергоблока

Они обеспечивают ЛНР 50% электроэнергии в летний период, сообщил гендиректор госпредприятия "Республиканская сетевая компания" Борис Рыжилов

ЛУГАНСК, 31 июля. /ТАСС/. Специалисты восстановили четыре энергоблока на Луганской ТЭС, они обеспечивают Луганскую Народную Республику (ЛНР) 50% электроэнергии в летний период, сообщил корреспонденту ТАСС генеральный директор госпредприятия ЛНР "Республиканская сетевая компания" Борис Рыжилов.

"На Луганской ТЭС из шести энергоблоков, подлежащих восстановлению, восстановлено четыре энергоблока, суммарная генерация которых может составлять до 700 МВт активной мощности, <…> что обеспечивает более 50% необходимой мощности для потребителей Луганской Народной Республики в летний период и около 40% - в зимний период электропотребления", - сказал он.

Рыжилов отметил, что сейчас на ТЭС работают два энергоблока, их генерация составляет около 350 МВт электроэнергии.

Ранее замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак сообщил, что работа Луганской ТЭС будет частично переведена на уголь. По его словам, такое решение направлено на наращивание загрузки предприятий угольной отрасли новых регионов, развитие сбыта угля, добываемого в этих субъектах.

12 июля пресс-служба Минтопэнерго ЛНР сообщала, что власти республики выделят более 2 млрд рублей на реконструкцию Луганской ТЭС.