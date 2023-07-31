Количество поданных через "Госуслуги" заявлений в вузы превысило 2 млн

По словам замглавы Минцифры Олега Качанова, поступающие на платную форму обучения могут заключить договор с университетом онлайн с помощью приложения "Госключ"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Свыше 2 млн заявлений в вузы на различные направления подготовки подано на данный момент в вузы через портал "Госуслуги". Об рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении Минцифры РФ.

"Прием заявлений на бюджет завершился 25 июля, на платное обучение продолжается до 20 августа. Российские абитуриенты уже подали порядка 2,8 млн заявлений на прием в вузы, из них с помощью суперсервиса - около 2,2 млн. С его помощью в этом году поступать можно на любые формы бакалавриата и специалитета, на второе высшее и бесплатное второе высшее образование по творческим специальностям", - сказал Чернышенко.

В свою очередь, замглавы Минцифры Олег Качанов сообщил, что к суперсервису подключены 1 022 вуза страны. По словам замминистра, поступающие на платную форму обучения могут заключить договор с вузом онлайн с помощью приложения "Госключ". "Такой возможностью уже воспользовались более 500 абитуриентов", - добавил он.

Согласно представленной министерством информации, в числе самых популярных направлений подготовки среди абитуриентов, поступающих на бюджет с помощью "Госуслуг", - экономика, юриспруденция, менеджмент, педагогическое образование, а также информатика и вычислительная техника. Самыми популярными вузами стали Казанский (Приволжский) федеральный университет, Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Российский технологический университет и Финансовый университет при правительстве РФ.

Прием документов в вузы на "Госуслугах" стартовал 20 июня. На портале можно подать заявление в пять любых вузов до пяти специальностей в каждом.