Bloomberg анонсировал iPhone 15 с увеличенной площадью экрана

По данным агентства, корпус моделей Pro будет выполнен из титана

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Через несколько недель компания Apple представит iPhone 15 с увеличенной площадью экрана, титановым корпусом у моделей линейки Pro и разъемом USB-C вместо Lightning. Об этом сообщил обозреватель агентства Bloomberg Марк Гурман.

Он отмечает, что на стандартных iPhone 15 появится вырез для фронтальной камеры Dynamic Island, а дисплеи моделей Pro и Pro Max будут изготовлены по новой технологии Low injection pressure over-molding (LIPO). Это позволит уменьшить толщину рамки дисплея до 1,5 мм при 2,2 мм у нынешних моделей.

Гурман пишет, что Apple намерена отказаться от корпусов из нержавеющей стали в пользу титана на моделях iPhone 15 Pro, поскольку этот материал более легкий и прочный, а также на нем не остаются отпечатки пальцев. Компания впервые использовала титан в умных часах Apple Watch. Гурман считает, что смартфоны с титановым корпусом и улучшенными камерами будут дороже, чем их стальные предшественники. Для сравнения: цена на Apple Watch в США выросла примерно на $100, когда компания выпустила модель в титановом корпусе.

По словам обозревателя, замена разъема Lightning на USB-C как на стандартных iPhone 15, так и на iPhone 15 Pro обеспечит более высокую скорость передачи данных, а новый процессор S9 значительно увеличит производительность. На моделях линейки Pro вокруг экрана будут расположены сенсорные кнопки для регулирования громкости, отключения звука и других функций.