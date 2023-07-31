Великобритания выдаст сотни новых лицензий на добычу нефти и газа в Северном море

Власти Соединенного Королевства взяли курс на разработку новых нефтегазовых месторождений в Северном море на фоне энергетического кризиса в Европе

ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании выдаст сотни новых лицензий на разработку нефтегазовых месторождений в Северном море. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

"Важно укреплять нашу энергетическую безопасность и извлекать выгоду из этой [энергетической] независимости для того, чтобы поставлять более доступную и чистую энергию в британские дома и компании. Даже когда мы достигнем углеродной нейтральности к 2050 году, четверть наших энергетических потребностей будет удовлетворяться за счет нефти и газа", - отметил глава британского правительства.

Власти Соединенного Королевства взяли курс на разработку новых нефтегазовых месторождений в Северном море осенью прошлого года на фоне энергетического кризиса в Европе. По состоянию на 2021 год почти половина газа, попадающего на рынок Великобритании, добывалась на британском шельфе Северного моря. Наиболее крупным экспортером голубого топлива в страну является Норвегия. При этом около 15% импорта занимают поставки сжиженного природного газа (СПГ), большую часть которых осуществляют Катар и США.

С 1 января 2023 года Великобритания прекратила импорт СПГ из России. Ранее на российский газ приходилось около 4% от общего объема потребления этого вида топлива в Соединенном Королевстве.