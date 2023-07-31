Более 33 млрд рублей привлекли предприниматели с помощью Московского гарантийного фонда

C января по июнь 2023 года фонд заключил 1 685 договоров-поручительств с предпринимателями города

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (Московский гарантийный фонд) в первом полугодии 2023 года помог столичным предпринимателям привлечь свыше 33 млрд рублей финансирования. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

"Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы с января по июнь этого года заключил 1 685 договоров-поручительств со столичными предпринимателями. Их сумма составила 16 млрд рублей. Компании смогли привлечь финансирование в объеме более 33 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за аналогичный период прошлого года было заключено 790 договоров на сумму 8,8 млрд рублей, которые принесли представителям малого и среднего бизнеса 17 млрд рублей - за год показатели выросли в среднем вдвое. За все время работы фонд помог бизнесу привлечь более 300 млрд рублей финансирования.

Гарантийная мера поддержки покрывает до 70% кредита, но не свыше 100 млн рублей. Поручительство фонда может повлиять на срок предоставления кредита. "Представители малого и среднего бизнеса получают средства на более длительный срок. Так, 51% поручительств выдан на среднесрочные кредиты - от одного до трех лет, еще 39 - на долгосрочные - свыше трех лет и только 10% составили кредиты до года", - значится в публикации.

Как уточняется, фонд работает более чем с 70 кредиторами, а банки, участвующие в программе гарантийной поддержки, проходят конкурсный отбор. Среди получателей гарантий есть компании из всех сфер малого бизнеса Москвы. Около половины поручительств выдано предприятиям торговли, 39% - занятым в приоритетных отраслях экономики, включая производство, IT, инновации, транспорт, туризм, еще 10% - предприятиям других сфер.