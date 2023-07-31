Кабмин упростил ввоз значимой продукции через дальневосточные порты

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, импортеры смогут не предоставлять обеспечение по уплате таможенных налогов и пошлин

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Импортеры значимых товаров в РФ, поставляющие их через морские пункты пропуска на Дальнем Востоке, смогут не предоставлять обеспечение по уплате таможенных налогов и пошлин, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Он напомнил, что из-за санкций изменились логистические цепочки и сейчас растут поставки товаров через дальневосточные морские пункты пропуска: контейнеры выгружаются с судов на терминалах и вывозятся автомобилями для последующей перевозки по железным дорогам. "Оформление транзита при использовании нескольких видов транспорта - достаточно трудоемкий и сложный процесс", - отметил глава кабмина.

"Правительство упрощает действующий порядок для импортеров. Они будут освобождены от необходимости предоставлять обеспечение уплаты таможенных платежей и пошлин. И если раньше это нужно было делать, подавая две декларации, то теперь мы их сокращаем до одной", - сказал Мишустин.

По его словам, такая мера позволит компаниям сэкономить и время, и средства, быстрее проходить таможенные процедуры, при этом продукция будет скорее доставляться до точки назначения. "Поможет это и разгрузить морские порты на Дальнем Востоке", - добавил он.

Как поясняется на сайте кабмина, в перечень вошло 11 морских пунктов пропуска, которые должны использовать импортеры: Ванино, Владивосток, Восточный, Де-Кастри, Зарубино, Находка, Николаевск-на-Амуре, Ольга, Охотск, Посьет и Советская Гавань. "Подписанным постановлением также определен перечень станций, где должна происходить перегрузка контейнеров с автомобилей на железнодорожные платформы. В этом списке семь станций: Артем-Приморский - 1, Находка, Находка-Восточная, Советская Гавань - Сортировочная, Угловая, Угольная и Уссурийск", - также говорится в сообщении.