На инвестпортале Москвы появился реестр инвестиционных инициатив

Сервис позволяет инвестору и инициатору проекта безопасно контактировать друг с другом и обмениваться документацией

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Реестр инвестиционных инициатив, где можно подать на рассмотрение свой проект или откликнуться на понравившееся предложение, появился на инвестиционном портале столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Созданный в 2014 году инвестиционный портал на протяжении девяти лет остается одним из самых востребованных специализированных ресурсов для инвесторов. Сейчас там доступно около 30 онлайн-сервисов, при этом город продолжает совершенствовать сайт. В этом году на портале появился новый раздел "Реестр инвестиционных инициатив", он поможет упростить взаимодействие авторов и исполнителей проектов", - сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

С момента открытия инвестпорталом воспользовались более 20 млн раз. На ресурсе представители бизнес-сообщества могут найти информацию о мерах поддержки, направить заявки на получение статусов, дающих право на льготы, осмотреть недвижимость, выставленную на торги.

"Новый сервис позволяет инвестору и инициатору проекта безопасно контактировать друг с другом и обмениваться документацией. Три доступные для рассмотрения инициативы направлены на создание заводов по производству полимерной пленки, по переработке резиновых изделий, а также производства тонкой химии, продукты которой применяются во многих сферах промышленности", - приводятся в тексте слова руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

Все инициативы, направленные в реестр, в обязательном порядке проходят экспертизу в "Городском агентстве управления инвестициями" и в случае соответствия требованиям публикуются в общем списке. "Реестр инвестиционных инициатив - первый на инвестпортале сервис в формате "бизнес - бизнесу". Он поможет упростить взаимодействие между инициаторами проектов и заинтересованными инвесторами, а предложить свою идею может любой зарегистрированный пользователь", - цитирует пресс-служба замруководителя столичного департамента информационных технологий Романа Урнышева.