Это первый значимый производственный результат работы энергоблока, достигнутый в рамках этапа его опытно-промышленной эксплуатации

МИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Второй энергоблок БелАЭС выработал первый млрд кВт·ч электроэнергии в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Белоруссии

"Объем выработки электроэнергии вторым энергоблоком БелАЭС с момента его включения в объединенную энергосистему страны составил 1 млрд 63 млн кВт·ч, - говорится в сообщении. - Это первый значимый производственный результат работы энергоблока, достигнутый в рамках этапа его опытно-промышленной эксплуатации".

В Минэнерго отметили, что реализация этапной программы продолжается, успешно проведены работы по освоению мощности второго энергоблока на уровнях 50%, 75%, 90%, 100% от номинальной, выполняются испытания технологических систем и оборудования. "В ближайшее время они будут проводиться на различных режимах работы блока, включая его разгрузку с отключением от сети для последующей оценки характеристик оборудования перед его комплексным опробованием на проектной мощности", - сообщили в ведомстве.

В Минэнерго отметили, что с вводом второго энергоблока в промышленную эксплуатацию атомная станция будет генерировать около 18,5 млрд кВт·ч электроэнергии в год, что позволит замещать порядка 4,5 млрд куб. м природного газа.

БелАЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Она состоит из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). В ноябре 2020 года первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, в июне 2021 года введен в промышленную эксплуатацию. В декабре 2021 года на втором энергоблоке проведена загрузка ядерного топлива, с чего начался физический пуск. 13 мая 2023 года в рамках этапной программы энергетического пуска состоялось первое включение в сеть второго энергоблока, в конце мая начался этап его опытно-промышленной эксплуатации.