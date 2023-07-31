В Госдуму внесли законопроект о расширении круга лиц, имеющих доступ к данным из ЕГРН

Доступ к персональным данным могут получить ресурсоснабжающие организации, региональные операторы по обращению с ТКО и лица, управляющие многоквартирными домами

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предоставляющий ресурсоснабжающим организациям, региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и лицам, управляющим многоквартирными домами, право получать персональные данные россиян в составе выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Авторы предлагают прописать нововведения в статье 36.3 закона "О государственной регистрации недвижимости".

Как пояснил ТАСС один из авторов проекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, с 1 марта 2023 года сведения из ЕГРН о фамилии, имени и отчестве правообладателя объекта недвижимости стали доступны только ограниченному кругу лиц, в перечень которых не входят лица, осуществляющие управление многоквартирным домом, ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по обращению с ТКО.

"Это приводит к многочисленным ошибкам при формировании ежемесячных платежных документов и, как следствие, доставляет массу неудобств как гражданам, пользующихся коммунальными услугами, так и предприятиям жилищно-коммунального хозяйства. Обращение в судебные органы в целях взыскания задолженности за оплату жилого помещения и коммунальных услуг становится вовсе невозможным без персональных данных собственника, потребителя услуги", - отметил депутат

"Поэтому нашим законопроектом предлагаем дополнить перечень лиц, которым предоставляется право получения персональных данных гражданина из Единого государственного реестра недвижимости", - добавил он.

По его словам, инициатива поможет в том числе корректно формировать платежные документы.