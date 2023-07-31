Китайские дилеры в январе - июне увеличили продажи "зеленых" авто на 44%

За первое полугодие производство и продажи автомобилей на альтернативных источниках энергии составили 3,78 млн и 3,74 млн штук

ПЕКИН, 31 июля. /ТАСС/. Дилерские центры Китая в январе - июне увеличили продажи экологических автомобилей примерно на 44%, до 3,74 млн штук. Об этом сообщил заместитель главы Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Ли Чуньлинь.

"За первое полугодие производство и продажи автомобилей на альтернативных источниках энергии составили 3,78 млн и 3,74 млн штук, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 42,4% и 44,1%", - рассказал он на пресс-конференции.

Как уточнил чиновник, на "зеленые" модели уже приходится более 28% продаваемых в Китае автомобилей. "По сравнению с 2022 годом их доля увеличилась на 2,7 п. п.", - добавил он.

По словам Ли Чуньлиня, автопарк КНР насчитывает уже 16,2 млн экологических машин. "Их продажи и доля на рынке бьют исторический рекорд", - подытожил замглавы комитета.