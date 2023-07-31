В российский бюджет в I полугодии поступило более 24 млрд рублей за пользование лесами

Как отметили в пресс-службе Рослесхоза, план по наполнению федбюджета доходами от пользования лесами выполнен на 100%

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. План по наполнению федерального бюджета доходами от пользования лесами выполнен на 100%, в первом полугодии 2023 года в казну поступили платежи на 24,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.

В 2022 году Рослесхоз, напротив, не достиг плановых показателей доходов на 8,5%. В основном это связано с тем, что при составлении прогноза агентство применяло ставки платы за пользование лесами, которые в 2022 году впоследствии не были утверждены правительством. Еще одна причина - задолженность по платежам за использование лесов - по итогам года она выросла на 8,6% и составила 1,2 млрд рублей.

"Благодаря совершенствованию законодательной базы и активной позиции лесопользователей отмечается рост поступления платежей за использование лесов в бюджет России. Кроме того, Рослесхоз ведет работу по взысканию недоимок по оплате аренды лесных участков и соблюдению условий договоров в части платежей за использование лесов. План по наполнению федерального бюджета лесными доходами за первое полугодие выполнен на 100%", - рассказала заместитель руководителя Рослесхоза Анастасия Винокурова, чьи слова приводятся в сообщении.

По ее словам, что в регионах развивается не только заготовка древесины, но и другая деятельность на землях лесного фонда - экотуризм, разведение диких животных, развитие товарного рыболовства и сбора дикоросов. Это также способствовало повышению доходов отрасли.

Также для увеличения доходов бюджета Рослесхоз принимает меры по повышению инвестиционной привлекательности лесной отрасли. В частности, создана система по развитию арендных отношений, декриминализации лесного хозяйства, поддержки деятельности добросовестных арендаторов. Также организовано проведение лесоустроительных работ на федеральном уровне.