В Российском топливном союзе заявили о росте сроков поставок топлива из-за загрузки ж/д

Объем бензина, которое находится в пути, вырос в три раза и достиг 600 тыс. тонн, сообщил глава РТС Евгений Аркуша

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российский топливный союз (РТС) отмечает существенное увеличение сроков поставок топлива из-за загруженности железных дорог, в том числе Северо-Кавказской железной дороги. В России объем бензина, которое находится в пути, вырос в три раза: с 200 тыс. тонн до 600 тыс. тонн, сообщил ТАСС глава РТС Евгений Аркуша.

"Действительно, существенно увеличились сроки, где-то и 90 дней идут [поставки]. Проблема есть и серьезная. Она началась с Дальнего Востока, когда пошло перенаправление с Запада на Восток, но ситуация там уже наладилась. Сейчас проблема на Северо-Кавказской железной дороге", - сказал он.

По его словам, если раньше из 2 млн тонн запасов бензина, которые есть в России, на топливо в пути приходилось около 200 тыс. тонн, то теперь этот объем вырос до 600 тыс. тонн. "Объем товаров в пути сейчас составляет примерно треть [от общего объема запасов в РФ], в несколько раз больше, чем обычно. Обычно 200 тыс. тонн. Это все влечет проблемы", - добавил Аркуша.

По его словам, увеличили сроки отгрузки и НПЗ, раньше они в среднем составляли 12-13 дней, сейчас - около 30 дней.

О проблеме сообщала и газета "Известия". По данным издания, в России вдвое выросли сроки доставки топлива в регионы по железной дороге. Владельцы АЗС утверждают, что несут убытки, и это может повлиять на цены в рознице.

Предложения РТС

Российский топливный союз, который объединяет сети АЗС, выступил с рядом предложений о стабилизации цен на топливо в опте, они касаются мер налогового и таможенного регулирования, а также логистики, в том числе по железной дороге

РТС предлагает принять меры административного и таможенного регулирования для запрета экспорта бензина и дизеля для компаний, которые сами не производят это топливо. Также союз считает необходимым повысить приоритетность перевозок моторных топлив железнодорожным транспортом.

Среди других мер - уменьшение до 3% и 5% допустимого роста оптовых цен на бензины и дизельное топливо относительно индикативной цены, при которой обнуляется топливный демпфер. РТС также предложил повысить нормативы биржевых продаж минимум до 15% для снижения волатильности биржевых ценовых индикаторов.

С середины мая 2023 года оптовые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) демонстрировали рост до рекордных значений. По состоянию на 24 июля оптовые цены на Аи-92 выросли на 55% в годовом выражении, на Аи-95 - на 46%, а розничные - только на 3,6%, уточняли в РТС.

Правительство в настоящее время обсуждает ряд мер о стабилизации цен на топливо в опте. Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания о ситуации на рынке нефтепродуктов поддержал предложения Минэнерго ограничить количество экспортеров бензина, а также поручил продолжить работу по увеличению объемов предложения топлива на российском рынке.

Предполагается, что будет сформирован ограниченный перечень НПЗ, которым будет разрешен экспорт. В результате мини-НПЗ могут быть отрезаны от экспорта.