Украинцев предупредили об "ограниченных возможностях" энергосистемы в августе

В "Укрэнерго" призвали экономнее расходовать электроэнергию

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Украинская энергосистема в августе сможет производить ограниченное количество электричества из-за большого числа ремонтов на энергоблоках. Об этом предупредили в национальной компании "Укрэнерго", призвав жителей экономнее расходовать электроэнергию.

"В августе ожидается самое большое количество энергоблоков в ремонтах. Поэтому в энергосистеме предусматриваются очень ограниченные возможности покрытия высокого потребления", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Там пояснили, что ремонтные работы проводятся на тепловых, гидроэлектростанциях, а также на некоторых атомных энергоблоках. В "Укрэнерго" призвали потребителей экономить электричество, в частности не включать на полную мощность кондиционеры и не пользоваться одновременно несколькими энергоемкими приборами. При этом в компании сообщили, что уже сейчас страна прибегает к импорту электроэнергии из Словакии и Молдавии в часы пиковых нагрузок - утром и вечером.

Накануне министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что во время отопительного сезона планируется на 100% задействовать все энергоблоки украинских атомных электростанций, к этому времени на них должны завершиться ремонтные работы. "С ноября [2023 года] до марта [2024 года] все блоки <...> будут работать на 100%, тем самым мы планируем обеспечить почти 8 тыс. МВт мощности", - приводит его слова пресс-служба Минэнерго.

Ранее украинские власти сообщали, что в стране повреждено больше половины энергетических объектов. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что "Укрэнерго" выполнила около 60% запланированных работ по восстановлению сетей. При этом в офисе президента страны признают, что предстоящая зима будет для энергетической системы Украины гораздо сложнее прошлогодней. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк призвал сограждан не убирать далеко обогреватели и прочее оборудование.