31 июля, 10:20,
обновлено 31 июля, 10:44

Услуги туроператоров в сфере внутреннего туризма не будут облагаться НДС

Соответствующий закон будет распространяться на операции, совершенные в период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому услуги туроператоров, работающих в сфере внутреннего и въездного туризма, не облагаются НДС. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон будет распространяться на операции, совершенные в период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года.

Документ был разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина. Как говорилось в сопроводительных материалах, закон призван снизить налоговую нагрузку на туроператоров, что в перспективе поможет уменьшить стоимость туров в сфере внутреннего туризма. 

Теги:
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