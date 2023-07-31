Услуги туроператоров в сфере внутреннего туризма не будут облагаться НДС

Соответствующий закон будет распространяться на операции, совершенные в период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому услуги туроператоров, работающих в сфере внутреннего и въездного туризма, не облагаются НДС. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон будет распространяться на операции, совершенные в период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года.

Документ был разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина. Как говорилось в сопроводительных материалах, закон призван снизить налоговую нагрузку на туроператоров, что в перспективе поможет уменьшить стоимость туров в сфере внутреннего туризма.