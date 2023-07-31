Путин подписал закон о размере НДФЛ для работающих из-за границы

Речь идет о сотрудниках российских компаний, работающих удаленно как по трудовым договорам, так и по договорам о выполнении разовых услуг вне зависимости от налогового резидентства

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоге на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% или 15% для работающих из-за границы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о сотрудниках российских компаний, работающих удаленно как по трудовым договорам, так и по договорам о выполнении разовых услуг вне зависимости от налогового резидентства. При удаленной работе сотрудников компаниями сложно проверять, являются ли они российскими налоговыми резидентами, поэтому со следующего года для таких случаев устанавливается единая ставка НДФЛ.

Если российский налоговый резидент оказывает услуги иностранной компании, она должна стать налоговым агентом, встав на учет в налоговом органе, и уплатить налог за сотрудника - также по ставке 13% или 15%. Если же иностранная компания не выполнила свою функцию налогового агента, налогоплательщик должен уплатить налог самостоятельно, подав декларацию.

НДФЛ не облагаются компенсационные выплаты дистанционным работникам на возмещение расходов, связанных с исполнением трудовой функции удаленно.