Московский производитель впервые разработал высокоскоростной лифт

Новая модель высокоскоростного лифта способна подниматься на высоту до 220 м со скоростью 4 м/с

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Московский лифтостроительный завод разработал модель лифта со скоростью 4 м/с. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Компания "МЭЛ" - первый столичный производитель, разработавший модель высокоскоростного лифта, который способен подниматься на высоту до 220 м со скоростью 4 м/с. Планируется, что серийное производство таких лифтов будет запущено в 2024 году. Оборудование подойдет для высотных жилых домов и бизнес-центров и позволит закрыть спрос рынка на лифты в зданиях до 50 этажей. Сейчас модель лифта со скоростью 4 м/с проходит сертификацию на подтверждение соответствия техническому регламенту Таможенного союза", - сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

Как отметили в мэрии, новые лифты серьезно отличаются от предыдущих скоростных моделей. Подъемник, движущийся со скоростью 4 м/с, подвергается большей нагрузке, поэтому специалисты столичного предприятия тщательно подошли к его разработке. Такая скорость движения обеспечивается и за счет новых деталей, многие из которых производитель изготовил самостоятельно. Кроме того, новые лифты будут оснащены канатами повышенной прочности.

"Специально для производства скоростных лифтов нового формата компания возводит производственный цех в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Для этого город без торгов передал компании в аренду земельный участок площадью 0,7 га в районе Гольяново. После завершения строительства и ввода в эксплуатацию здесь будет создано 85 рабочих мест. Окончание строительных работ намечено на ноябрь 2023 года", - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Как уточнили в пресс-службе, строительство нового производственного помещения началось в феврале текущего года. Сейчас готовность площадки достигла 50%.

Компания "МЭЛ" - один из крупнейших производителей современных лифтов и лифтового оборудования и один из ключевых поставщиков для столичных и региональных девелоперов. Ежегодно "МЭЛ" выпускает до 2,5 тыс. лифтов. В 2023 году завод празднует 70-летний юбилей.