Международный банк реконструкции и развития выделит Молдавии помощь на $60 млн

Средства направят на реконструкцию образовательных учреждений

КИШИНЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Международный банк реконструкции и развития выделит Молдавии финансовую помощь на $60 млн на реконструкцию образовательных учреждений. Соответствующее соглашение было одобрено парламентом во втором чтении.

"Примерно $19,8 млн будет выделено в виде гранта, еще $40 млн - в виде кредита", - информирует пресс-служба ведомства. Как говорится в пояснительной записке, на эти средства будут построены 3 новые школы, отремонтированы 15 школ и 15 детских садов. Кроме того, будет обновлено оборудование еще примерно в 200 школах. Реализация проекта рассчитана на 2023-2027 гг.