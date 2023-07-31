31 июля, 10:40

На Украине заблокировали обменные пункты, проводившие транзакции в российских рублях

Весной 2022 года Нацбанк Украины запретил операции с российским рублем и призвал центробанки западных стран принять аналогичные меры

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины заблокировало работу обменных организаций, которые проводили операции в российских рублях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины совместно с киберспециалистами Службы безопасности Украины разоблачили физических и юридических лиц, организовавших "теневую" схему денежных переводов через запрещенные на Украине российские платежные системы, так называемые ЮMoney и Webmoney, - говорится в сообщении Telegram-канала бюро. - Упомянутые лица обеспечили работу как подпольных пунктов обмена, так и онлайн обменников, через которые проводили транзакции криптовалют, электронных денег, российского рубля".

По данным ведомства, спецслужбы провели обыски "по адресам проживания владельцев обменных платформ в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах", "установили и задокументировали вывод российской валюты через упомянутые обменные пункты".

Весной 2022 года Нацбанк Украины запретил операции с российским рублем и призвал центробанки западных стран принять аналогичные меры. 

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