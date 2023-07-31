Минсельхоз не видит тенденцию снижения производства мяса птицы в РФ в 2023 году

Министерство ожидает роста показателей в отрасли по итогам года

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Минсельхоз не видит тенденцию снижения производства мяса птицы в России в 2023 году, ожидает роста показателей в отрасли по итогам года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министерства.

"За шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года производство птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий увеличилось на 1,5%, достигнув 3,44 млн тонн. Тенденции снижения объемов производства в этом году не наблюдается. Динамика месяц к месяцу соответствует ежегодному сезонному тренду. Минсельхоз ожидает роста показателей в отрасли по итогам 2023 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, прирост производства в первом полугодии 2023 года обусловлен развитием инвестиционных проектов в этой сфере и работой по предупреждению и предотвращению распространения особо опасных заболеваний птиц.

В середине июля Минсельхоз сообщил, что подорожание мяса птицы в России носит сезонный характер.

Ранее в понедельник издание Forbes со ссылкой на данные Росстата сообщило, что на предпоследней неделе июля цены на куриное мясо установили новый рекорд - 196,93 рубля за кг. Также аналитики сообщают о еще большем уровне цен в розничных сетях - в среднем 270 рублей за кг. При этом несмотря на рост производства, мясопереработчики отмечают дефицит куриного мяса, отмечает издание.