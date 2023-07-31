В Курской области из-за обильных осадков приостановили уборку зерновых

Гидрометцентр прогнозирует улучшение погодных условий, повышение температуры, что обеспечит наращивание темпов уборочной кампании

КУРСК, 31 июля. /ТАСС/. Аграрии в Курской области приостановили уборку зерновых культур на фоне обильных осадков - до 35 мм, выпавших 27-29 июля на территории региона, сообщил на оперативном совещании в правительстве области заместитель губернатора региона Сергей Стародубцев.

"Интенсивные осадки, которые выпали в регионе [на прошедшей неделе] с четверга по субботу, полностью остановили уборку зерновых культур. В среднем, по данным метеопостов, выпало от 20 до 35 мм осадков. Гидрометцентр прогнозирует на текущей неделе улучшение погодных условий, повышение температуры, что обеспечит наращивание темпов уборочной кампании", - сказал Стародубцев.

На прошедшей неделе аграрии Курской области обмолотили 56 тыс. га озимых зерновых и 10 тыс. га озимого рапса. Урожайность зерновых культур в среднем сохраняется на уровне прошлого года 61 ц/га. По словам Стародубцева, обильные осадки негативно отразились на качестве зерна - первые результаты определения качественных показателей свидетельствуют о невысоком проценте содержании клейковины. В июле в правительстве региона отмечали, что по итогам 2023 года аграрии Курской области планируют произвести более 5,5 млн тонн зерна, в 2022 году на полях области вырастили свыше 6 млн тонн зерновых.

28 июля шторм затронул Касторенский и Горшеченский районы Курской области. В последнем власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за последствий прохождения трехдневного грозового фронта, в результате которого разрушена кровля на 42 жилых домах и одном кафе, несколько деревьев вырваны с корнем.