Путин утвердил протокол о порядке погашения Венгрией госкредита на строительство АЭС

Протокол корректирует ранее принятый порядок погашения кредита в связи с введенными против России санкциями

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин утвердил ратификацию российской стороной протокола к межправительственному соглашению о предоставлении госкредита Венгрии для строительства атомной электростанции (АЭС). Документ опубликован.

Протокол корректирует ранее принятый порядок погашения кредита в связи с введенными против России санкциями.

В соответствии с соглашением от 28 марта 2014 года Венгрии был предоставлен государственный экспортный кредит в сумме до €10 млрд на сооружение двух энергоблоков АЭС "Пакш". До февраля 2022 года Будапешт своевременно и в полном объеме выполнял свои платежные обязательства, пользуясь правом досрочного погашения задолженности по кредиту. По состоянию на 1 июля 2023 года венгерской стороной использованы средства кредита в сумме около €348,55 млн, остаток задолженности Венгрии по основному долгу составляет около €28,15 млн.

Однако в связи с введенными в феврале 2022 года США и Евросоюзом санкциями стало невозможным получение Россией платежей в долларах США и евро от стран-дебиторов, включая Венгрию. Минфин РФ провел консультации с Минфином Венгрии по согласованию новых условий и порядка исполнения Будапештом своих платежных обязательств перед Москвой по соглашению. Протокол определяет порядок погашения венгерской стороной накоплений с 1 марта 2022 года. Он также дает Будапешту возможность избежать штрафных процентов в случае осуществления невыполненных ранее платежей в течение установленного протоколом срока.

Положениями протокола предусматривается порядок осуществления дальнейших платежей по кредиту путем открытия венгерской стороной счета в евро в российском банке, а также процедура безакцептного списания российской стороной валютных средств с этого счета в оплату задолженности по кредиту.