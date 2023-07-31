Число поездок в Whoosh за семь месяцев выросло на 95%

Оно достигло 56 млн

МОСКВА, 31 июля./ТАСС/. Число поездок в кикшеринговом сервисе Whoosh во всех странах присутствия за семь месяцев 2023 года выросло на 95% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 56 млн. Об этом говорится в сообщении компании.

"На 31 июля 2023 года пользователи Whoosh в России совершили 53 млн поездок, что на 85% больше относительно аналогичного периода 2022 года. Количество поездок во всех странах присутствия - около 56 млн, рост составляет 95%", - сообщили в компании.

В России Whoosh по-прежнему остается лидером по числу поездок, добавили в компании.

"Сейчас в общем по компании аудитория составляет почти 17,6 млн. По сравнению с концом прошлого года этот показатель вырос на 6 млн", - добавил основатель Whoosh Дмитрий Чуйко, чьи слова приводятся в сообщении компании.

Помимо России, Whoosh работает в Казахстане, Белоруссии, также были запущены пилотные проекты в Бразилии и Чили.