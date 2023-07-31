Путин ратифицировал протокол о продлении переходного периода регистрации медизделий в ЕАЭС

Его продлевают до 31 декабря 2025 года

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин ратифицировал протокол, продлевающий возможность подачи заявлений о регистрации медицинских изделий по нормам стран - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 31 декабря 2025 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Протокол был подписан государствами ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) 13 февраля 2023 года в Москве. Он дополняет соглашение о единых принципах и правилах обращения медизделий в рамках объединения от 23 декабря 2014 года.

Соглашение устанавливает, что медицинские изделия, выпускаемые в обращение на территории союза, подлежат регистрации в едином порядке. При этом оно подразумевает переходный период, в рамках которого заявления об экспертизе или регистрации медизделий могут подаваться по нормам национальных законодательств государств - членов ЕАЭС. Согласно протоколу, действие переходного периода продлевается до 31 декабря 2025 года.

При этом устанавливается, что указанные изделия, зарегистрированные по нормам национального законодательства, могут выпускаться в обращение только на территории этого государства до окончания срока действия документов, подтверждающих факт его регистрации.

Как говорилось в сопроводительных документах к закону, положения протокола направлены на сохранение национальных систем регистрации медицинских изделий "в целях исключения угрозы возникновения их дефицита". Протокол временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты получения Евразийской экономической комиссией последнего уведомления о выполнении сторонами всех необходимых внутригосударственных процедур.