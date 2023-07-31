В энергокомпании EDF заявили, что Франция не зависит от поставок урана из конкретных стран

Компания сообщила, что ежегодно закупает около 7 тыс. тонн урана и все сопутствующие услуги по его обработке, включая изготовление топлива для АЭС.

ПАРИЖ, 31 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Французские энергетики продолжат получать уран из других стран и, несмотря на ситуацию в Нигере, уверены в стабильности поставок топлива для своих АЭС. Об этом сообщили ТАСС в энергетической компании EDF.

"Для обеспечения надежных поставок топлива для атомных электростанций EDF максимально диверсифицирует географические источники и поставщиков. С практической точки зрения это означает, что мы не зависим от какого-либо одного объекта, компании или страны в обеспечении надежности поставок", - заявили в EDF.

Компания сообщила, что ежегодно закупает около 7 тыс. тонн урана и все сопутствующие услуги по его обработке, включая изготовление топлива для АЭС. По ее данным, это составляет 10% от общемирового спроса. Однако в EDF отказались раскрывать подробности своей стратегии диверсификации поставок в ответ на просьбу уточнить, насколько сильно повлияет на французскую энергетику запрет на экспорт урана из Нигера, введенный мятежниками в этой стране.

В понедельник британская вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на мятежников сообщила о введенном ими запрете на вывоз золота и урана из страны, в частности во Францию. Утверждается, что запрет уже вступил в силу.