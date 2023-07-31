В ЦВКГ им. Вишневского заявили о порядка 60% российских лекарств в военных госпиталях

Начальник госпиталя Александр Есипов отметил, что в его медучреждении за последние годы появились отечественные аппараты для УЗИ, рентгена, а также специализированные кровати для лечения ожогов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Порядка 60% медицинских препаратов, которые применяют военные медики в госпиталях, являются отечественными, остальные лекарства поступают из дружественных стран. Об этом заявил начальник Центрального военного клинического госпиталя (ЦВКГ) имени Вишневского генерал-майор Александр Есипов в эфире телеканала "Россия-24".

"Я так могу сказать: "60% препаратов - отечественные, 40% приблизительно <...> - дружественные страны нам поставляют готовые формы", - отметил он.

По словам Есипова, из медицинского оборудования в госпитале им. Вишневского за последние годы появились отечественные аппараты для УЗИ, рентгена, а также специализированные кровати для лечения ожогов.

В мае Владимир Путин подписал указ о присуждении премии Жукова врачам из госпиталя Вишневского за технологии реабилитации. В частности, в области военной науки лауреатами премии стали Есипов, а также врач-методист Владимир Бакшеев и начальник центра кардиохирургии Александр Лищук - они получили награду за работу "Инновационные и гибридные технологии в системе восстановительного лечения раненых и больных кардиологического профиля".