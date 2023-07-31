Обыкновенные акции Сбербанка росли более чем на 4%

По данным на 14:57 мск, индекс Мосбиржи рос на 1,54%

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Обыкновенные акции Сбербанка в ходе торгов на Мосбирже росли на 4,24%, достигая отметки в 259,81 рубля за бумагу впервые с февраля 2022 года, свидетельствуют данные торгов на 14:17 мск.

К 14:57 мск стоимость обыкновенных акций компании немного замедлила рост до 258,79 рубля за бумагу (+3,83%). В лидерах роста среди "голубых фишек" также акции "Русала", которые демонстрируют рост на 2,27%, до 43,95 рубля за бумагу. Бумаги "Норникеля" растут на 2,11%, до 16 578 рубля, акции "Газпрома" - на 1,42%, до 173,88 рубля за бумагу.

По данным на 14:57 мск, индекс Мосбиржи рос на 1,54%, до 3 054,97 пункта, а долларовый индекс РТС находился на отметке в 1 050,66 пункта (+1,64%).