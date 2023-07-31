Иностранные граждане не смогут владеть российскими новостными агрегаторами

Соответствующий закон также обязывает госведомства при работе с провайдерами хостинга использовать услуги только отечественных компаний

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому иностранные граждане не смогут выступать владельцами российских новостных агрегаторов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь по закону контрольный пакет акций (более 50%) в отечественных агрегаторах должен принадлежать гражданам России.

Кроме того, владеть новостным агрегатором в России не смогут: иностранное государство, международная организация, иностранное юридическое лицо или российское юридическое лицо с иностранным участием, а также иностранцы или граждане РФ, имеющие гражданство другого государства. Новые требования к владельцам новостных агрегаторов вступят в силу с 1 февраля 2024 года.

Также устанавливается, что информация о способах обхода установленных в РФ блокировок информационных ресурсов, предоставляемая на сайтах, станет основанием для внесения такого сайта или домена в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.

Документ также обязывает госведомства при работе с провайдерами хостинга использовать услуги только отечественных компаний. Роскомнадзор при этом наделяется правом вести реестр провайдеров хостинга. Правила формирования и ведения такого реестра, а также порядок и состав включаемых в него сведений установит правительство РФ.