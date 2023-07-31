Глава МИД Турции не исключил кризиса в Европе зимой из-за ситуации на энергорынках

По словам Хакана Фидана, в связи с этим Анкара и Баку работают над увеличением мощностей Трансанатолийского газопровода

СТАМБУЛ, 31 июля. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан не исключил кризиса в Европе предстоящей зимой из-за нестабильности, вызванной украинским конфликтом, неопределенностью на энергетических рынках и нестабильностью цен. Об этом он сообщил в Анкаре после переговоров со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

"Спрогнозировать завершение энергетического кризиса, в центре которого оказалась Европа с началом конфликта на Украине, пока не представляется возможным. Предстоящей зимой в Европе может быть [новый] кризис, причем из-за проблем не только с объемами поставок энергоносителей, но и со стабильностью цен", - сказал Фидан. Трансляцию вел телеканал TRT.

В связи с этим, по его словам, Турция и Азербайджан работают над увеличением мощностей Трансанатолийского газопровода (TANAP). "Сотрудничество Турции и Азербайджана в энергетике вносит вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы. Газопровод TANAP является одним из важных поставщиков газа в Европу", - отметил турецкий министр.

Власти Турции ранее заявляли о планах увеличить вдвое поставки азербайджанского газа по TANAP.

TANAP является составной частью Южного газового коридора (ЮГК), предназначенного для транспортировки азербайджанского газа в Европу. Трубопровод протяженностью 1,85 тыс. км проложен от грузинско-турецкой границы до границы Турции с Грецией. Пропускная способность трубопровода составляет 16 млрд куб. м, из которых 6 млрд куб. м остается Турции, а 10 млрд куб. м транспортируется на юг Европы по Трансадриатическому трубопроводу, также входящему в систему ЮГК.