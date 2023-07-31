Иран и Сирия заключили договор о торговле в национальных валютах

Vинистр иностранных дел Ирана Амир Хосейн Абдоллахиян также отметил, что в рамках ирано-сирийских соглашений пограничный режим между странами был упрощен, а количество прямых рейсов между ними увеличилось

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Иран и Сирия достигли консенсуса по вопросу перехода к торговле в национальных валютах. С таким заявлением выступил сегодня министр иностранных дел Ирана Амир Хосейн Абдоллахиян в рамках совместной пресс-конференции с его сирийским коллегой Фейсалом Микдадом, который находится с визитом в Тегеране.

"Мы рады сообщить сегодня, что некоторые соглашения в сфере коммерции и технологий, достигнутые в ходе визита президента Ирана в Дамаск, были реализованы, - приводит слова Абдоллахияна агентство Tasnim. - В частности, мы можем заявить о создании совместной страховой компании, а также представить соглашение о торговле в национальных валютах наших государств".

Министр также отметил, что в рамках ирано-сирийских соглашений пограничный режим между странами был упрощен, а количество прямых рейсов между ними увеличилось.

В мае агентство Mehr сообщало о переговорах президента Сирии Башара Асада и Ирана Эбрахима Раиси в Дамаске, посвященных наращиванию торгово-экономических связей между двумя странами. По итогам переговоров стороны заключили меморандум о долгосрочном стратегическом партнерстве на 20 лет.