Депутаты ГД подготовили законопроект о регулировании исследовательских компаний в торговле

Согласно документу, такая компания должна соблюдать установленные законодательством РФ требования к обработке персональных данных, контрсанкционной информации и иной информации ограниченного доступа

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Группа депутатов, представляющих разные фракции Госдумы, подготовила законопроект о регулировании в России деятельности исследовательских компаний, занимающихся анализом потребительских рынков. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Проектом федерального закона <…> вводится механизм регулирования деятельности исследовательских компаний", - говорится в пояснительной записке.

Документ вносит изменения в закон об основах государственного регулирования торговой деятельности в России. Поправками предлагается установить, что организатором исследований структуры рынка потребления является российское юридическое лицо, которое оказывает услуги по сбору, обработке и анализу данных о структуре товарного рынка в РФ, с совокупным размером выручки за последний календарный год в размере не менее 30 млн рублей.

Не менее 80% уставного капитала в организации должно принадлежать российским физическим или юридическим лицам. Среди данных о структуре товарного рынка - сведения об уровне спроса и предложения на рынке и об условиях обращения товара, включая информацию о стоимости, объемах производства, импорта, экспорта и продаж, обобщенные данные о потребителях, производителях и импортерах, условиях реализации товаров.

При этом к исследованиям структуры рынка потребления не будут относиться, в частности, исследования, проводимые в интересах государственных органов, в собственных интересах организаций, носящие научный, образовательный, публицистический характер.

Обязательства компаний

Проект закона предусматривает, что исследовательская компания должна соблюдать установленные законодательством РФ требования к обработке персональных данных, контрсанкционной информации и иной информации ограниченного доступа. Обработка полученных в результате исследования данных, их систематизация, анализ и хранение должны производиться на технических средствах, размещенных на территории России.

Законопроект также устанавливает, что исследовательские компании не должны допускать исполнения решений недружественных государств о введении ограничительных мер в отношении России, также исключается манипуляция данными, публикация и использование заведомо недостоверных данных.

Исследовательская компания должна направить заявление о включении сведений о себе в специальный реестр - предполагается, что его будет вести Федеральная антимонопольная служба. Организации, не включенные в такой реестр или исключенные из него, не вправе осуществлять исследование рынка.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, являющийся одним из авторов законопроекта, выразил надежду, что документ будет принят Госдумой уже в осеннюю сессию.

В своем Telegram-канале Горелкин отметил, что после начала СВО из России ушли различные зарубежные компании. "Зато продолжают работать иностранные аналитические компании Ipsos, GfK и Nielsen. Они собирают, обрабатывают и продают данные о потребительских предпочтениях россиян, изучают наши настроения, финансовые возможности, данные о здоровье. Как используется собранная информация, нам неизвестно. Не исключаю, что она превращается в аналитические отчеты для зарубежных правительств. С большой долей вероятности эта аналитика используется для манипуляций и коррекции незаконных санкций", - написал депутат.