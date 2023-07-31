Патрушев заявил о желании Запада развалить российскую экономику

Также, по словам секретаря Совбеза, западные страны также хотят создать дополнительные социальные проблемы

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июля. /ТАСС/. Западные страны хотят развалить экономику России, создать дополнительные социальные проблемы, но введенные ими беспрецедентные санкции не достигли результата, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, приведя в пример Карелию.

"Наряду с военными, террористическими и информационными вызовами Россия столкнулась с развязанной Западом экономической войной против нашей страны. Запад преследует цель развалить экономику нашей страны и создать дополнительные социальные проблемы для населения. Беспрецедентное санкционное давление, осуществляемое Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем, стало испытанием для нашей экономики", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам безопасности Карелии.

Он констатировал, что "рестрикции недружественных стран не достигли ожидаемых ими результатов". "Экономика Карелии выстояла благодаря значительному экономическому потенциалу, созданному совместными усилиями федеральных и региональных органов власти, в том числе в рамках деятельности государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия, реализации национальных проектов, индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия, а также федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия", - добавил он.