Инвестиционная компания Lone Star отозвала иск о компенсации против Южной Кореи

Предполагается, что американская компания сочла сумму иска недостаточно большой

СЕУЛ, 31 июля. /ТАСС/. Американская компания Lone Star Funds потребовала отменить постановление о выплате ей Южной Кореей компенсации $216,5 млн. Об этом сообщило Министерство юстиции Южной Кореи.

Ранее Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) уведомил, что Lone Star Funds подала заявку на отмену иска без объяснения дополнительных причин. Предполагается, что Lone Star сочла сумму иска недостаточно большой.

В 2003 году Lone Star Funds приобрела ныне несуществующий южнокорейский банк Korea Exchange Bank. В 2007 году она собиралась продать его за 5,9 трлн вон ($4,6 млрд), но из-за задержки одобрения правительством Южной Кореи сделка не состоялась.

В 2012 году Lone Star Funds подала иск в арбитражный суд Всемирного банка с требованием выплатить ей компенсацию в $4,6 млрд из-за действий южнокорейского регулятора. В результате в августе 2022 года МЦУИС обязал Южную Корею выплатить $216,5 млн, что составляет около 4,6% от суммы, требуемой компанией Lone Star.

Южнокорейская сторона настаивала на том, что все процедуры были проведены в соответствии с международными нормами и местными законами. По мнению Сеула, существовали обоснованные причины для задержки принятия решения, в том числе обвинения в биржевых махинациях в отношении Lone Star Funds.