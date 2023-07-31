Новым гендиректором НПО им. С. А. Лавочкина стал Дмитрий Яременко

Этот пост ранее занимал Владимир Колмыков

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Дмитрий Яременко возглавил входящее в Роскосмос Научно-производственное объединение (НПО) им. С. А. Лавочкина, говорится на сайте предприятия.

"Яременко Дмитрий Эдуардович - генеральный директор АО "НПО Лавочкина", - указано там.

НПО им. С. А. Лавочкина - одно из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России, оно разрабатывает и изготавливает автоматические космические аппараты научного назначения для работы в околоземном пространстве и для исследования дальнего космоса, универсальные разгонные блоки "Фрегат", спутники дистанционного зондирования Земли и многое другое.

В январе Химкинский городской суд Московской области приговорил к трем годам колонии генерального директора НПО им. С. А. Лавочкина Владимира Колмыкова. Газета "Коммерсантъ" сообщала, что следствие обвинило его и бывшего главу Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимира Солнцева в злоупотреблении должностными полномочиями, когда они работали в АО "НПО "Энергомаш". Обвинение посчитало, что Солнцев, используя давление, убедил Колмыкова подписать изменения к лицензионному соглашению на поставку жидкостных ракетных двигателей РД-180 США. Подсудимые вину не признали и утверждали, что в их действиях не было состава преступления.