Патрушев призвал повысить дисциплину при выполнении федеральных проектов в Карелии

Секретарь Совета безопасности России отметил создание более 11 тыс. рабочих мест в регионе

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал повысить дисциплину при выполнении федеральных проектов и программ в Карелии.

Выступая в Петрозаводске на совещании по вопросам безопасности Карелии, Патрушев коснулся и вопросов экономического развития республики.

"По итогам 2022 года в регионе отмечен рост инвестиций в основной капитал. Создано более 11 тыс. рабочих мест. Увеличен ассортимент выпускаемой промышленной продукции. Удалось организовать использование современных отечественных разработок и переориентировать рынки сбыта карельской продукции", - отметил он.

"Не менее важно принять дополнительные меры по развитию приграничных районов, ускорить строительство в них транспортной, социальной, информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. Наряду с этим следует повысить качество исполнительской дисциплины при реализации федеральных проектов и программ. Уделить дополнительное внимание ситуации на рынке труда", - сказал секретарь СБ.

"Активно ведется модернизация Онежского судостроительно-судоремонтного завода, открыт новый технопарк "Карельские продукты", завершается строительство Белопорожских малых гидроэлектростанций. Принимаются меры по развитию лесопереработки, производству рыбных комбикормов и рыбопосадочного материала. Новые изделия литейного завода "Петрозаводскмаш" заменили на рынке корпуса двигателей, производимых в Германии", - добавил секретарь Совбеза. Важно не ослаблять начатую работу, подчеркнул Патрушев. По его словам, надо "продолжить социально-экономическое развитие Карелии, прежде всего за счет использования конкурентных преимуществ, включая научный, промышленный и туристический потенциалы, обеспечив технологическую независимость экономики республики".

"Органы государственной власти должны продолжить работу по обеспечению экономической безопасности, технологического суверенитета, поддержанию развития экономики", - резюмировал Патрушев.