"Профессор Молчанов" дойдет до севшего на мель "Сомова" к вечеру 2 августа

Судно село на мель 24 июля между островами Комсомольскими и Землей Вильчека Земли Франца-Иосифа

АРХАНГЕЛЬСК, 31 июля. /ТАСС/. Научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" дойдет до научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов", который находится на мели в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа, к вечеру второго августа, сообщил ТАСС руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Роман Ершов.

"Молчанов" вышел из Архангельска 29 июля. "Сомов" сел на мель 24 июля между островами Комсомольскими и Землей Вильчека Земли Франца-Иосифа.

"Молчанову" еще двое суток движения, ожидаем, что будет на месте второго августа к вечеру", - сказал Ершов.

В проливе, где находится "Сомов", усилился ветер, штормит. "Пасмурно, поднялась пока небольшая волна, но чувствуется, как дном колотит по камням. Льдин поменьше стало", - сообщили ТАСС с борта "Михаила Сомова".

По словам Ершова, сейчас ветер примерно 5-6 м/с, северных направлений, он дует в борт судна. К завтрашнему дню, по прогнозу, ветер стихнет и сменит направление на южное. "Ледовая обстановка спокойная, судя по космическим снимкам, лед в проливах стоит достаточно далеко, - добавил руководитель Севгидромета. - Обстановка без изменения, экипаж судна ведет подготовительные работы к снятию судна с мели. Всего будут пересаживать участников экспедиции на "Молчанов" - это на усмотрение капитанов, на месте примут решение".

"Михаил Сомов" вышел из Архангельска 4 июля в рейс по снабжению полярных станций Росгидромета в Арктику. Судно доставило грузы на станции, расположенные на островах и побережье Белого, Баренцева и Карского морей. Рейс судна подходил к завершению, полярная станция им. Э. Т. Кренкеля на острове Хейса Земли Франца-Иосифа была одной из заключительных. На борту судна "Михаил Сомов" работают научные экспедиции, в том числе "Арктического плавучего университета.