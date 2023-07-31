Очередной выпуск гособлигаций Нигера отменили из-за санкций

По данным Reuters, Минфин страны планировал привлечь $51 млн

ПРЕТОРИЯ, 31 июля. /ТАСС/. Выпуск государственных облигаций Нигера, который должен был 31 июля поступить на мировые финансовые рынки, отменен. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, Минфин Нигера планировал привлечь $51 млн, однако эмиссия была отменена.

Накануне экстренный саммит Экономического сообщества стран Западной Африки ввел против Нигера финансовые санкции в качестве ответа на захват власти в стране военными. В частности, прекращены все финансовые операции стран Западной Африки с Нигером.