В Северной Осетии по нацпроекту разработали приложение для туристов

По словам главы региона Сергея Меняйло, в приложении собрана информация о гостиницах, мероприятиях, спектаклях в театрах, ресторанах и кафе с национальной кухней

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 июля. /ТАСС/. Мобильное приложение - путеводитель для туристов разработали в Северной Осетии в рамках грантовой поддержки национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меняйло.

"Осетинская IT-компания "Цифровая Алания" разработала мобильное приложение - путеводитель по Северной Осетии под названием Traek. Проект был реализован благодаря грантовой поддержке, которую получил наш комитет по туризму по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Это удобный ресурс, где можно выбрать интересные маршруты, которые формируются гидами, либо составить свой маршрут из более чем тысячи мест, доступных в приложении", - написал Меняйло.

По его словам, в приложении собрана информация о гостиницах, мероприятиях, спектаклях в театрах, размещена подборка ресторанов и кафе с национальной кухней. Также пользователи путеводителя могут оставлять отзывы и делиться впечатлениями о посещенных местах.

"Есть очень удобная функция аудиогида, которая дает возможность прослушать справки об объектах культурного наследия Северной Осетии, все объекты размещаются на интерактивной карте, которая позволит быстро сориентироваться на местности. Сегодня сам скачал приложение, чтобы посмотреть, как тут все работает - очень понравилось, тем, кто собирается к нам в гости, точно пригодится. Сейчас приложение работает в режиме открытого тестирования, ведется работа над формированием маршрутов и добавлением гидов в систему, полнофункциональный вариант приложения будет доступен уже в августе", - добавил глава региона.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году с 65 млн (в 2019 году) до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Туристы получат сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов - поддержку государства.