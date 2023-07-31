Daily Mail сообщила о продаже базы подготовки британских диверсантов Второй мировой войны

Стоимость усадьбы Poundon House составила более $7 млн

ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Усадьба Poundon House, которая служила базой для подготовки британских диверсантов во время Второй мировой войны, продана за £6 млн (более $7 млн). Об этом сообщила газета Daily Mail.

Усадьба эпохи короля Эдуарда VII (1841-1910) была отдана Управлению специальных операций Великобритании (Special Operations Executive, SOE) в 1940 году по распоряжению тогдашнего премьер-министра страны Уинстона Черчилля.

В Poundon House новобранцев SOE обучали рукопашному бою, обращению с оружием, диверсионной деятельности и использованию радиостанций. Подготовленные агенты действовали в странах, оккупированных нацистами, в том числе в Германии, Франции, Бельгии и Италии.

Недалеко от усадьбы находилась станция прослушивания, которая ловила немецкие сообщения и передавала их шифровальщикам в правительственную школу кодов и шифров (Government Code & Cypher School), где работала команда знаменитого математика Алана Тьюринга, взломавшая код нацистской шифровальной машины Enigma.

После Второй мировой войны и вплоть до 1970-х годов в Poundon House размещались британские войска. В 1979 году поместье приобрел предприниматель Энтони Роско, который превратил его в элитный гостевой дом. Имя нового владельца Poundon House не сообщается.

Главный особняк площадью в 1 231 кв. м состоит из 12 спален, 8 гостиных, 5 ванных комнат и библиотеки. Дом окружен 4,6 га садов и пастбищ с конюшенным двором. На территории усадьбы есть плавательный бассейн и теннисный корт.