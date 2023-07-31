Чистый убыток "Соллерса" по РСБУ в I полугодии сократился в 11 раз

Он составил 39,6 млн рублей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Чистый убыток автопроизводителя "Соллерс" по РСБУ за первое полугодие 2023 года сократился в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 39,6 млн рублей, следует из отчета компании.

Выручка "Соллерса" выросла более чем в шесть раз и составила 141,8 млн рублей.

Убыток от продаж компании вырос почти на 10% и достиг 315 млн рублей, доналоговый убыток сократился в 13 раз и составил 36 млн рублей против убытка в 482,6 млн рублей годом ранее.

"Соллерс авто" принадлежит на 80,25% "Альтер инвест", которой владеют глава "УАЗа" Адиль Ширинов, гендиректор "Соллерс авто" и "Соллерс групп" Николай Соболев, заместитель гендиректора "Соллерс авто" Зоя Каика и заместитель директора по правовым вопросам "Соллерс авто" Виктор Хвесеня.