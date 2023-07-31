Украина и Хорватия договорились об использовании хорватских портов для вывоза зерна

Кроме того, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что "главной темой переговоров сегодня, как и традиционно с другими партнерами, было оружие"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Порты Хорватии будут использоваться для вывоза украинского зерна, детали еще прорабатываются. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грличем Радманом, прибывшим в Киев.

"Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна, - цитирует Кулеба пресс-служба МИД. - Сейчас мы будем работать над тем, чтобы проложить наиболее эффективные маршруты в эти порты и максимально воспользоваться этой возможностью".

Украинский министр сообщил также, что "главной темой переговоров сегодня, как и традиционно с другими партнерами, было оружие". "По понятным причинам, не буду делиться деталями, - отметил Кулеба. - Скажу лишь, что есть конкретные договоренности, которые в скором времени будут реализованы".

Как добавили в пресс-службе украинского МИД, "переговоры и пресс-конференция в Киеве состоялись в гибридном формате". "Дмитрий Кулеба принял участие в онлайн-режиме, находясь на самоизоляции после положительного теста на COVID-19", - пояснили в МИД.