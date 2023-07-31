Noventiq подал заявку на исключение ГДР из списка торгов на Мосбирже

Биржа принимает решение об исключении ценных бумаг из списка не позднее 30 дней со дня получения заявления компании

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Noventiq подал заявку на исключение глобальных депозитарных расписок (ГДР) из списка торгов Московской биржи, говорится в сообщении компании.

"Noventiq Holdings plc объявляет о подаче заявления на исключение глобальных депозитарных расписок из списка, допущенных к торгам ПАО "Московская биржа", - отмечается в сообщении.

Биржа принимает решение об исключении ценных бумаг из списка не позднее 30 дней со дня получения заявления компании. ГДР исключаются из списка не ранее одного месяца и не позднее трех месяцев со дня принятия решения Московской биржей, отмечается в сообщении.

Ранее разработчик программного обеспечения Noventiq также провел делистинг собственных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже. В материалах компании отмечалось, что делистинг на обеих площадках является одним из условий объединения бизнеса с Corner Growth Acquisition Corp, о котором было объявлено 4 мая 2023 года.

В феврале 2023 года Noventiq сообщала о слиянии с американской компанией Corner Growth Acquisition Corp. в целях получения листинга на Nasdaq.