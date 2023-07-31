Росаккредитация вместе с ЦРПТ разработала сервис проверки привязки документов к товару

Эксперимент планируют провести до 31 июля 2024 года

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Росаккредитация совместно с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки "Честный знак") разработала сервис проверки привязки документов к конкретному товару, он улучшит контроль качества и безопасности продукции, находящейся в обороте. Об этом сообщили в Росаккредитации.

"Его основной целью является проверка корректности привязки в системе "Честный знак" разрешительных документов к конкретным экземплярам или партиям товаров. Планируемый срок проведения эксперимента - по 31 июля 2024 года", - отмечено в сообщении.

Также указано, что сейчас уже заключены соглашения об информационном взаимодействии системы "Честный знак " и Росаккредитации, проведена интеграция.

Федеральная служба разработала для системы "Честный знак" сервис по обмену данными. После доработки системы и подключения появится актуальный статус по каждому товару.

В Росаккредитации подчеркнули, что пилотный проект начнется с мониторинга товаров из перечня категорий, подлежащих обязательной маркировке, по таким категориям, как упакованная воды, обувь, духи и туалетная вода, шины и покрышки.

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года началось поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Также в настоящее время проводятся эксперименты по маркировке медицинских изделий, безалкогольных напитков и икры.