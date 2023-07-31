Патрушев проверил ход реализации важных инфраструктурных проектов в Карелии

Одним из них стала площадка будущего завода по производству автоклавного газобетона

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев посетил несколько значимых для социально-экономического развития Карелии производственных объектов. Одним из них стала площадка будущего завода по производству автоклавного газобетона, где вместе с полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном и главой республики Артуром Парфенчиковым он принял участие в закладке памятной капсулы, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На месте строительства секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев совместно с полномочным представителем президента России по Северо-Западу Александром Гуцаном и главой Карелии Артуром Парфенчиковым принял участие в торжественной церемонии закладки памятной капсулы", - сказано в сообщении.

Соглашение между правительством Карелии и группой компаний "Карелстроймеханизация" в целях реализации инвестпроекта по строительству завода было подписано в июне 2023 года. Предприятие станет первым в республике заводом, выпускающим востребованный строительной отраслью региона материал. Запуск производства намечен на конец 2024 года.

На первоначальном этапе производительность завода составит 50 тыс. куб. м бетонных изделий в год, трудиться на нем будут 42 специалиста. При этом предусматривается возможность увеличения объемов производства в 2-3 раза. Продукцию завода можно будет применять при строительстве зданий различного назначения: от жилых до промышленных.

Правительство Карелии окажет поддержку в подведении к предприятию необходимых коммуникаций. На это выделено 160 млн рублей. Кроме того, планируется выдача льготного займа на 100 млн рублей из Фонда развития промышленности.

Цифровая верфь и легкоатлетический манеж

В рамках рабочей поездки секретарь Совбеза проинспектировал ход строительства цифровой верфи на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (ОССЗ) в Петрозаводске. По словам руководителя предприятия Владимира Майзуса, работы и поставки идут по графику, уже в декабре этого года полностью будет закрыт тепловой контур объекта. "После ввода предприятия в эксплуатацию мы сможем трудоустроить 1 160 человек", - добавил он.

Масштабная модернизация Онежского судостроительно-судоремонтного завода началась в январе 2022 года. Проект предполагает создание первой в России цифровой верфи - системы производства, при которой все процессы объединены в единую цифровую экосистему, позволяющую отслеживать каждый этап работы на всех уровнях, от станка до готовой продукции. Подобная система предполагает создание цифровых двойников и самого завода, а также всей выпускаемой продукции.

По оценкам руководства предприятия, благодаря модернизации к 2025 году среднегодовое количество сдаваемых судов должно увеличиться с 4 до 10, выпуск продукции в денежном выражении - вырасти с 1,7 млрд до 9,1 млрд рублей, годовой объем металлопереработки - увеличиться с 1 тыс. до 10 тыс. тонн, а доля ОССЗ в региональном валовом продукте Карелии должна вырасти с 0,6% до 5,5%. Все это позволит увеличить численность занятых на верфи с 500 до 1,2 тыс. Для достижений этих целей до конца 2024 года из федерального бюджета предусмотрено выделение более 5 млрд рублей.

Также Патрушев проверил готовность к открытию легкоатлетического манежа в Петрозаводске. Строительство объекта полностью завершено. Сейчас подрядчик заканчивает установку пожарной сигнализации, видеонаблюдения и системы допуска в здание. Сдача запланирована на конец сентября 2023 года. Спортивная площадка рассчитана не только на любителей бега: там создадут все возможности для занятий и соревнований по футболу, гандболу, баскетболу, волейболу, теннису, боксу, борьбе и тяжелой атлетике. Спортивный объект начали возводить на внебюджетные средства в конце 2020 года в рамках работы Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия.

Секретарь совета безопасности РФ прибыл в Карелию в понедельник. В его программу вошло совещание по вопросам национальной безопасности, а также посещение ряда значимых для социально-экономического развития региона производственных объектов.

В прошлый раз Патрушев посещал Карелию в августе 2022 года. Секретарь Совбеза РФ хорошо осведомлен о состоянии дел в этом регионе - с 2013 по 2020 год он возглавлял государственную комиссию по подготовке к празднованию 100-летия образования республики, а затем по поручению президента продолжил курировать вопросы социально-экономического развития Карелии. По инициативе возглавляемой Патрушевым госкомиссии была утверждена соответствующая федеральная целевая программа.