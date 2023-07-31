Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ за первое полугодие составила 463,5 млрд рублей

Показатель снизился на 11%

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ за первое полугодие снизилась на 11%, до 463,5 млрд рублей, сообщила компания.

Выручка снизилась на 28%, до 1,249 трлн рублей. Валовая прибыль уменьшилась на 26%, до 543 млрд рублей.

Прибыль до уплаты налогов снизилась на 7,7%, до 516,5 млрд рублей.

За первый квартал 2023 года чистая прибыль компании по РСБУ составляла 104,287 млрд рублей, а выручка - 455,83 млрд рублей. Таким образом, во втором квартале чистая прибыль составила 352,2 млрд рублей, а выручка - 793,2 млрд рублей.

О компании

"Лукойл" - вертикально-интегрированная нефтегазовая компания, созданная в 1991 году. Основные добывающие активы компании расположены в России. "Лукойл" обладает полным производственным циклом, включающим геологоразведку, добычу и переработку нефти и газа, производство нефтехимической продукции и масел, производство электроэнергии, торговлю и сбыт.