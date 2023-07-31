Чистая прибыль Utair по РСБУ за I полугодие упала почти вдвое

Компания заработала 1,9 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Utair по итогам I полугодия 2023 года получила 1,9 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 1,8 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.

Выручка при этом выросла в 1,2 раза - до 32,1 млрд рублей. Прибыль от продаж снизилась вдвое - до 1,3 млрд рублей.

Пассажиропоток авиакомпании за отчетный период увеличился на 10% - до 3 млн человек, грузоперевозки вертолетного флота выросли более чем на 50% - до 44 тыс. тонн. Перевозка грузов и почты на самолетах выросла до 7 тыс. тонн (+2%).

"По итогам первого полугодия Utair демонстрирует стабильный рост производственных показателей. Более половины пассажиропотока приходится на внутрироссийские рейсы. Бесперебойные и безопасные авиаперевозки обеспечивает наш флот из более чем 350 самолетов и вертолетов", - отметил генеральный директор Utair Андрей Мартиросов.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест", Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область.