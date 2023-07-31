В Удмуртии планируют ввести новый вид льготных займов на инвестиционные цели

В пресс-службе республиканского правительства отметили, что займы будут выдавать на сумму от 50 тыс. до 5 млн рублей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Фонд развития предпринимательства в Удмуртии запустил новый продукт для бизнеса, который предполагает выдачу льготных займов на инвестиционные цели предприятиям обрабатывающей промышленности, сферы туризма, а также экспортерам, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

"Займы выдаются на сумму от 50 тыс. до 5 млн рублей сроком до трех лет. Процентная ставка по микрозайму установлена в размере половины ключевой ставки Банка России на дату заключения договора. На сегодняшний день ставка составляет 4% годовых", - отметили в пресс-службе.

И.о. министра экономики Удмуртии Алексей Братухин пояснил, что финансовая поддержка является одной из наиболее востребованных мер. Так, по итогам 2022 года ею воспользовался каждый 87 субъект предпринимательства региона. "Новый продукт предоставления микрозайма "Региональный приоритет" позволит поддержать отрасли, которые необходимо развивать сегодня на территории республики", - приводятся в сообщении слова Братухина.