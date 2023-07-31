РЖД планируют завершить тестирование новых "Ласточек" в октябре

После подтверждения безопасности новые электропоезда будут направлены на испытания на железную дорогу между Москвой и Владимиром

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) планируют завершить испытания новых отечественных "Ласточек" в октябре 2023 года, сообщили в пресс-службе холдинга.

"Испытываем новые "Ласточки" на экспериментальном кольце ВНИИЖТ [экспериментальный институт путей сообщения]. <…> Завершить приемочные испытания планируем уже в октябре этого года", - говорится в сообщении.

После подтверждения безопасности новые электропоезда будут направлены на испытания на железную дорогу между Москвой и Владимиром. Специалисты проверят, как состав себя ведет на скорости до 160 км/ч, добавили в РЖД.