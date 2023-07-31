Граждане РФ подали более 990 тыс. заявок на бесплатное подключение домовладения к газу

По данным Минэнерго, до границ участка газ подвели к более 646 тыс. домовладениям

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Граждане России подали более 990 тыс. заявок на бесплатное подключение домовладений к газу в рамках программы социальной газификации, из них было заключено порядка 919 тыс. договоров. Об этом сообщает правительство России по итогам заседания федерального штаба по газификации.

По данным Минэнерго, до границ участка газ подведен к более 646 тыс. домовладениям, что составляет 71% от принятых заявок. Пуск газа осуществлен уже в 323 тыс. домовладений.

Вице-премьер Александр Новак по итогам совещания поручил активизировать работу по информированию населения о возможности получения субсидии в размере не менее 100 тыс. рублей для оплаты работ по газификации внутри участка и закупки оборудования. Уже сейчас на эти цели потрачено около 1 млрд рублей, субсидия доведена до 9,5 млн граждан.

В 69 субъектах на такую помощь может претендовать более 9 категорий граждан, включая инвалидов по здоровью, пенсионеров, семьи с детьми с инвалидностью, ветеранов труда.

"Работа по догазификации идет в штатном режиме. Сегодня необходимо усилить работу с теми домохозяйствами, которые имеют возможность подключиться к газу, но в силу разных причин пока не подали заявки. Важно обратить внимание на имеющиеся меры социальной поддержки таких людей, чтобы расходы на внутридомовое газовое оборудование не стали непреодолимым препятствием. Это даст большой потенциал приобретения новых потребителей газа", - отметил вице-премьер Александр Новак.

Лидерами по обеспечению технической возможности по подключению газа стали Московская, Челябинская и Свердловская области. Первую строчку рейтинга регионов по организации газификации по комплексу факторов заняла Чеченская Республика, сразу пять регионов разделили второе место - это Липецкая, Оренбургская, Пензенская области, республики Мордовия и Чувашия.